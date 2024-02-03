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Ювентус работает над переходом Фелипе Андерсона

Италия

Лацио не хочет потерять полузащитника

Ювентус работает над переходом Фелипе Андерсона

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"Ювентус" работает над переходом полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

По имеющейся информации, "Ювентус" связался с агентом 30-летнего бразильца по поводу перехода в "Ювентус". Отмечается, контракт Фелипе Андерсона заканчивается 30 июня. "Лацио" прислал предложения о продолжении контракта с зарплатой 3,5 млн евро в год, включая бонусы.

Напомним, в этом сезоне Андерсон забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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