Ювентус работает над переходом Фелипе Андерсона

"Ювентус" работает над переходом полузащитника "Лацио" Фелипе Андерсона. Об этом сообщает журналист Ромео Агрести.

По имеющейся информации, "Ювентус" связался с агентом 30-летнего бразильца по поводу перехода в "Ювентус". Отмечается, контракт Фелипе Андерсона заканчивается 30 июня. "Лацио" прислал предложения о продолжении контракта с зарплатой 3,5 млн евро в год, включая бонусы.

#Juventus: da oggi entra nel vivo il tema #FelipeAnderson. Previsti nei prossimi giorni nuovi contatti con la sorella-agente per cercare l’intesa. Sullo sfondo resta sul tavolo l’offerta della Lazio (€3.5m compresi i bonus) ????⚪️⚫️@GoalItalia — Romeo Agresti (@romeoagresti) February 2, 2024

Напомним, в этом сезоне Андерсон забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.