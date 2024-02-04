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Милан очень доволен игрой Йовича. Клуб и футболист близки к продлению контракта

Италия

Несмотря на небольшое количество минут

Милан очень доволен игрой Йовича. Клуб и футболист близки к продлению контракта

Getty Images/Global Images Ukraine

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Итальянский "Милан" очень доволен игрой нападающего Луки Йовича. Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны близки к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Йович скоро может получить новый контракт с клубом.

Текущая сделка подходит к концу в конце текущего сезона. Серб выступает за “Милан” с сентября прошлого года – он перешел на правах свободного агента.

В общей сложности на счету Йовича семь голов и один ассист в 19 матчах во всех турнирах (однако только в 17% матчей Серии А он выходил в основе). В частности, во вчерашнем поединке против "Фрозиноне" он записал в свой актив победный мяч на 81 минуте встречи.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в пять миллионов евро.

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Милан Лука Йович
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Источник:
Nicolo Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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