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Милан очень доволен игрой Йовича. Клуб и футболист близки к продлению контракта
Несмотря на небольшое количество минут
Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский "Милан" очень доволен игрой нападающего Луки Йовича. Об этом сообщает Николо Скира.
Стороны близки к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Йович скоро может получить новый контракт с клубом.
Текущая сделка подходит к концу в конце текущего сезона. Серб выступает за “Милан” с сентября прошлого года – он перешел на правах свободного агента.
В общей сложности на счету Йовича семь голов и один ассист в 19 матчах во всех турнирах (однако только в 17% матчей Серии А он выходил в основе). В частности, во вчерашнем поединке против "Фрозиноне" он записал в свой актив победный мяч на 81 минуте встречи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в пять миллионов евро.
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