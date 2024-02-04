Милан очень доволен игрой Йовича. Клуб и футболист близки к продлению контракта

Итальянский "Милан" очень доволен игрой нападающего Луки Йовича. Об этом сообщает Николо Скира.

Стороны близки к тому, чтобы продолжить сотрудничество. Йович скоро может получить новый контракт с клубом.

Текущая сделка подходит к концу в конце текущего сезона. Серб выступает за “Милан” с сентября прошлого года – он перешел на правах свободного агента.

В общей сложности на счету Йовича семь голов и один ассист в 19 матчах во всех турнирах (однако только в 17% матчей Серии А он выходил в основе). В частности, во вчерашнем поединке против "Фрозиноне" он записал в свой актив победный мяч на 81 минуте встречи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего форварда в пять миллионов евро.