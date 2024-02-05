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Индзаги: Мы позволили Ювентусу провести только одну контратаку за 95 минут
Наставник Интера доволен матчем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Симоне Индзаги доволен тем, что "Интер" сдержал "Ювентус" (1:0).
"Мы одержали победу - важную и полностью заслуженную. Вся команда хотела ее одержать.
Мы довольны тем, как подготовились к матчу, как провели его, как контролировали его ход. Фанаты подбадривали нас с разминки и до финального свистка - и после него.
Но это лишь один шаг на длинном пути. "Ювентус" и "Милан" не сдадутся.
Шченсны оставлял своей команде шансы, совершая невероятные сейвы после ударов Арнаутовича и Бареллы, но я видел, что моя команда сосредоточена.
Мы позволили "Ювентусу" провести только одну контратаку за 95 минут. Зоммер сегодня немного отдохнул. Но мы все же понимали, что надо держаться до конца.
Эти ребята образцово работают уже 7 месяцев, и нужно продолжать в том же духе. Сегодняшний вечер - лишь одна ступенька. Впереди еще 4 напряженных месяца с множеством матчей.
Мы выиграли 18 из 22 игр в Серии А, но "Ювентус" и "Милан" всё равно идут рядом. В прошлом сезоне отрыв "Наполи" был намного больше", - сказал в эфире DAZN главный тренер "Интера".
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