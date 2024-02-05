Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер выпустил 5 итальянцев в старте против Ювентуса в Серии А впервые за 21 год
Нерадзурри победили 1:0
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu
"Интер" выпустил 5 итальянцев в стартовом составе матча с "Ювентусом" (1:0) в Серии А. Такое произошло впервые за 21 год.
Накануне с первых минут у "нерадзурри" на поле вышли Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко и Николо Барелла.
2 марта 2003 года в стартовом составе "Интера" против туринцев (0:3) вышли Франческо Тольдо, Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Вьери и Кристиано Дзанетти. Миланцев тогда тренировал Эктор Купер.
5 - Inter will start with 5 Italian ???????? players a match against Juventus in Serie A for the first time since 2nd March 2003 under Héctor Cúper (Toldo, Cannavaro, Materazzi, Vieri and Cristiano Zanetti in that case). Project.#InterJuve #InterJuventus #SerieA pic.twitter.com/h81dtYqRyh— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2024
Популярное сейчас
- Генеральный директор Черноморца прояснил ситуацию по Брагару
- Анчелотти - про Лунина: Он очень хорошо справился
- Между Реалом и Жироной два очка, Барселона приблизилась к лидерам. Турнирная таблица Ла Лиги
- Коваленко не могут дождаться, Малиновский - замечательная ставка. Тренеры Эмполи и Дженоа об украинцах
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Уэйн Руни замечен во время отдыха в Эмиратах в компании основателя Putin Team. ФОТО