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Интер выпустил 5 итальянцев в старте против Ювентуса в Серии А впервые за 21 год

Италия

Нерадзурри победили 1:0

Интер выпустил 5 итальянцев в старте против Ювентуса в Серии А впервые за 21 год

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Piero Cruciatti/Anadolu

Новина українською

"Интер" выпустил 5 итальянцев в стартовом составе матча с "Ювентусом" (1:0) в Серии А. Такое произошло впервые за 21 год.

Накануне с первых минут у "нерадзурри" на поле вышли Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко и Николо Барелла.

2 марта 2003 года в стартовом составе "Интера" против туринцев (0:3) вышли Франческо Тольдо, Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Вьери и Кристиано Дзанетти. Миланцев тогда тренировал Эктор Купер.

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Ювентус (Турин) Интер (Милан)
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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