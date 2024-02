Интер выпустил 5 итальянцев в старте против Ювентуса в Серии А впервые за 21 год

"Интер" выпустил 5 итальянцев в стартовом составе матча с "Ювентусом" (1:0) в Серии А. Такое произошло впервые за 21 год.

Накануне с первых минут у "нерадзурри" на поле вышли Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Федерико Димарко и Николо Барелла.

2 марта 2003 года в стартовом составе "Интера" против туринцев (0:3) вышли Франческо Тольдо, Фабио Каннаваро, Марко Матерацци, Кристиан Вьери и Кристиано Дзанетти. Миланцев тогда тренировал Эктор Купер.

