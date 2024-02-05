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Интер хочет продлить контракт со своим основным хавбеком

Италия

Начались переговоры

Интер хочет продлить контракт со своим основным хавбеком

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник Николо Барелла может продлить контракт с "Интером".

По информации издания Football-Italia, уже начались переговоры с 26-летним игроком несмотря на то, что его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Николо Барелла в этом сезоне за "Интер" сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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