Интер хочет продлить контракт со своим основным хавбеком

Полузащитник Николо Барелла может продлить контракт с "Интером".

По информации издания Football-Italia, уже начались переговоры с 26-летним игроком несмотря на то, что его контракт рассчитан до июня 2026 года.

Николо Барелла в этом сезоне за "Интер" сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.