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Интер хочет продлить контракт со своим основным хавбеком
Начались переговоры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Николо Барелла может продлить контракт с "Интером".
По информации издания Football-Italia, уже начались переговоры с 26-летним игроком несмотря на то, что его контракт рассчитан до июня 2026 года.
Николо Барелла в этом сезоне за "Интер" сыграл 30 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 4 ассиста.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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