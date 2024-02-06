  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Болельщики Интера напали на полицейских после матча с Ювентусом
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Интера напали на полицейских после матча с Ювентусом

Италия

Возле стадиона Джузеппе Меацца болельщики напали на полицию

Болельщики Интера напали на полицейских после матча с Ювентусом

ANSA

Новина українською

Болельщики "Интера" напали на полицейских после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0).

По данным источника, возле стадиона "Джузеппе Меацца" болельщики напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завернутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками "Ювентуса".

В итоге итальянская полиция задержала около 50 болельщиков "Интера".

Напомним, "Интер" продлил свою серию без поражений до 16 матчей (13 побед и три ничьих). Команда Индзаги в последний раз проигрывала "Сассуоло" в сентябре (1:2).

Читайте также Разные пути после провальных первых таймов грандoв. Итоги 23-го тура Серии А
По теме
yellow-arrow
Разные пути после провальных первых таймов грандoв. Итоги 23-го тура Серии А
yellow-arrow
Без Моуриньо стало лучше. Рома — Кальяри 4:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
Ювентус (Турин) Интер (Милан)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
gazzetta
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости