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Болельщики Интера напали на полицейских после матча с Ювентусом
Возле стадиона Джузеппе Меацца болельщики напали на полицию
ANSA
Болельщики "Интера" напали на полицейских после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0).
По данным источника, возле стадиона "Джузеппе Меацца" болельщики напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завернутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками "Ювентуса".
В итоге итальянская полиция задержала около 50 болельщиков "Интера".
Напомним, "Интер" продлил свою серию без поражений до 16 матчей (13 побед и три ничьих). Команда Индзаги в последний раз проигрывала "Сассуоло" в сентябре (1:2).
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