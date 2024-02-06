Болельщики Интера напали на полицейских после матча с Ювентусом

Болельщики "Интера" напали на полицейских после матча 23-го тура чемпионата Италии с "Ювентусом" (1:0).

По данным источника, возле стадиона "Джузеппе Меацца" болельщики напали на полицию с применением самодельных взрывных устройств малой дальности (порох, завернутый в бумагу), в результате чего была повреждена одна из полицейских машин. Болельщики также бросили петарды под автобус с болельщиками "Ювентуса".

В итоге итальянская полиция задержала около 50 болельщиков "Интера".

Напомним, "Интер" продлил свою серию без поражений до 16 матчей (13 побед и три ничьих). Команда Индзаги в последний раз проигрывала "Сассуоло" в сентябре (1:2).