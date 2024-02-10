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Рома - Интер Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Лидер чемпионата против команды с новым тренером-легендой – смотреть онлайн трансляцию матча

Рома - Интер Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Интер” считается безоговорочным фаворитом на победу в чемпионате Италии. В субботу команда Симоне Индзаги будет протестирована “Ромой”, которая выиграла все три матча под руководством нового тренера Даниэле Де Росси.

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Чемпионат Италии, 24-й тур

10 февраля 2024 года. Рим, "Олимпико"

"Рома" 19:00 "Интер" Милан

Трансляция – MEGOGO Футбол 2

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Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит текстовую трансляцию игры Рома - Интер

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
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