Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рома - Интер Милан. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Лидер чемпионата против команды с новым тренером-легендой – смотреть онлайн трансляцию матча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Интер” считается безоговорочным фаворитом на победу в чемпионате Италии. В субботу команда Симоне Индзаги будет протестирована “Ромой”, которая выиграла все три матча под руководством нового тренера Даниэле Де Росси.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Чемпионат Италии, 24-й тур
10 февраля 2024 года. Рим, "Олимпико"
"Рома" 19:00 "Интер" Милан
Трансляция – MEGOGO Футбол 2
Телетрансляція матчу Рома - ІнтерСмотреть трансляцию
Если не можете смотреть видео матча, UA-Футбол для вас проводит
По теме
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бывший голкипер сборной Украины: СБУ отказала мне в возвращении украинского гражданства
- Товарищеский матч Аргентины против Нигерии отменен из-за конфликтной ситуации с Месси
- Гол Безуса, заявка Жироны на Реал, реакция Роналду и ничья Динамо. Главные новости за 9 февраля
- Вопросы к сэйвам Лунина, ментальности Мудрика и игровому ресурсу Зинченко. Обзор топ-матчей уик-энда
- Я сказала ДА. Звезда футбольной журналистики приняла предложение руки и сердца от Лориса Кариуса. ФОТО
- Лидер Ман Сити начал подкатывать к звезде Форсажа после расставания с яркой моделью. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн