Защитник Интера в день своего рождения установил интересный рекорд

Во вчерашнем поединке 24 тура чемпионата Италии "Ромы против "Интера" счет был открыт на 17 минуте. Автором гола стал центральный защитник "неррадзурри" Франческо Ачерби.

10 февраля он как раз праздновал свой День рождения. Как сообщает Opta, Ачерби стал 13 игроком "Интера", которому удалось забить гол в этот праздник.

Более того, Франческо стал самым старшим подобным футболистом. Вчера ему исполнилось 36 лет.

Это второй гол Ачерби в текущем сезоне Серии А, также он записал в свой актив один ассист. В прошлом чемпионате на его счету не было забитых мячей, однако было две результативные передачи.

"Интер" в итоге победил "Рому" и закрепил свое лидерство. Теперь отрыв от второго "Ювентуса" составляет семь очков.