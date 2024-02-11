Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Защитник Интера в день своего рождения установил интересный рекорд
Можно даже сказать, что уникальный
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке 24 тура чемпионата Италии "Ромы против "Интера" счет был открыт на 17 минуте. Автором гола стал центральный защитник "неррадзурри" Франческо Ачерби.
10 февраля он как раз праздновал свой День рождения. Как сообщает Opta, Ачерби стал 13 игроком "Интера", которому удалось забить гол в этот праздник.
Более того, Франческо стал самым старшим подобным футболистом. Вчера ему исполнилось 36 лет.
Это второй гол Ачерби в текущем сезоне Серии А, также он записал в свой актив один ассист. В прошлом чемпионате на его счету не было забитых мячей, однако было две результативные передачи.
"Интер" в итоге победил "Рому" и закрепил свое лидерство. Теперь отрыв от второго "Ювентуса" составляет семь очков.
Популярное сейчас
- Анчелотти: Вы постоянно спрашиваете меня об игроке, который играет за другую команду. У нас уже есть лучшие игроки мира
- Силы Обороны ликвидировали за сутки 930 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
- Реал с Луниным в воротах крушит Жирону Довбика и Цыганкова, триумф Байера над Баварией и трофей Катара. Главные новости за 10 февраля
- Президент Наполи рассказал, после какого инцидента решил уволить Руди Гарсию из клуба
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка звезды Манчестер Юнайтед. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Комментарии 1