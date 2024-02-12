Защитник Интера рискует пропустить игру против Атлетико в ЛЧ

Защитник "Интера" Франческо Ачерби сегодня, 12 февраля, прошел медицинское обследование.

По результатам осмотра у 36-летнего игрока легкое растяжение мышц правой ноги. Пока неизвестно, когда Франческо вернется к игре.

Напомним, что Ачерби получил повреждение в матче "Рома" - "Интер" (2:4). Игрок покинул поле на 63-й минуте.

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