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Защитник Интера рискует пропустить игру против Атлетико в ЛЧ
Франческо Ачерби получил повреждение в матче против Ромы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Интера" Франческо Ачерби сегодня, 12 февраля, прошел медицинское обследование.
По результатам осмотра у 36-летнего игрока легкое растяжение мышц правой ноги. Пока неизвестно, когда Франческо вернется к игре.
Напомним, что Ачерби получил повреждение в матче "Рома" - "Интер" (2:4). Игрок покинул поле на 63-й минуте.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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Navudo
12.02.2024 в 20:18
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