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Защитник Интера рискует пропустить игру против Атлетико в ЛЧ

Италия
Обновлено

Франческо Ачерби получил повреждение в матче против Ромы

Защитник Интера рискует пропустить игру против Атлетико в ЛЧ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Интера" Франческо Ачерби сегодня, 12 февраля, прошел медицинское обследование.

По результатам осмотра у 36-летнего игрока легкое растяжение мышц правой ноги. Пока неизвестно, когда Франческо вернется к игре.

Напомним, что Ачерби получил повреждение в матче "Рома" - "Интер" (2:4). Игрок покинул поле на 63-й минуте.

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Франческо Ачерби Интер (Милан) Рома (Рим)
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Navudo
12.02.2024 в 20:18
чому ця новина не доступна українською????
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Комментарии 1
Navudo
12.02.2024 в 20:18
чому ця новина не доступна українською????
Ответить
0
0

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