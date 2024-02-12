Президент Торино - о планах Ювентуса, Интера и Милана: Они хотели создать мини-суперлигу

Недавно "Ювентус", "Милан" и "Интер" объединились между собой, чтобы вернуть старую систему Серии А, которая состояла из 18 клубов в турнире.

Но сегодня, 12 февраля, во время встречи в Милане большинство клубов проголосовали за то, чтобы оставить 20 команд.

"Они хотели создать мини-суперлигу", - сказал после переговоров президент "Торино" Кайро.

Лишь "Ювентус", "Интер", "Милан" и "Рома" выступили за сокращение количества команд в высшем дивизионе Италии.