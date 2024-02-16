Серия А. Торино опережает Наполи

Серия А. 25-й тур

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Лечче" 2:0

Голы: Белланова 50, Сапата 81

"Торино": В. Милинкович-Савич, Джиджи, Ловато, Мазина, Белланова, Риччи, Илич (Гинейтис 88), Лазаро (Войвода 76), Влашич (Линетти 62), Пеллегри (Санабрия 62), Сапата (Окереке 88)

"Лечче": Фальконе, Жендрей, Понграчич, Баширотто, Доргу (Галло 80), Рафия (Сансоне 61), Рамадани, Блен (Каба 62), Алмквист, Пикколи (Крстович 80), Уден (Туба 74)

Предупреждения: Джиджи 45 - Понграчич 41, Блен 50, Доргу 79

В предыдущих десяти турах лиги "Торино" проиграл лишь однажды. Но ничьих в них набралось слишком много - пять. Даже дома против последней команды лиги в позапрошлом туре. А это признак застревания в середняках. Похоже, надоело и Ивану Юричу. Главный тренер заявил, что уйдет летом, если команда не выйдет в Еврокубки. Впрочем, выйти она может, поскольку близка. Сегодня стала еще ближе.

"Лечче" набрал лишь четыре очка в предыдущих восьми турах, пропустил вообще в предыдущих 20-ти, в гостях в этом сезоне не побеждал. Так что казался удобным соперником. Но в первом тайме боролся, сведя игру до скованной, медленной, скучной. Хотя и уступил по ударам по воротам со счетом 2:6, по владению мячом - 37:63. Зато по главному показателю - голам - не уступил.

Он даже был обязан забивать. Милинкович-Савич ошибся на перехвате углового, и Пикколи направлял в створ. Защитник Мазина вытащил с линии.

Второй тайм был уже более равным. И начал его ударом "Лечче". Но в контратаке забил "Торино". Соперник не сумел выбить, мяч отскочил, и Белланова пробил низом с линии штрафной в ее правой части. Каба отвечал прорывом, но пробил неточно. Рамадани пробивал издали, но вратарь отбил. А затем за банальный фол получил вторую желтую Понграчич. И Сапата замкнул головой угловой Войводы.

"Торино" не мог задействовать в этом матче четырех первых центральных защитников в своей иерархии. Тем сильнее достижение в виде победы без пропущенных. Теперь он даже обходит "Наполи" и выходит на девятое место. Всего в одном очке от седьмого, в двух - от шестого. А "Лечче" остается в пяти очках над зоной вылета, но его ужасная форма может вскоре опустить туда.