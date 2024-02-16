Директор Интера прокомментировал слухи о том, что лучшим бомбардиром команды интересуется ПСЖ

Генеральный директор "Интера" Маротта успокоил болельщиков относительно будущего нападающего Лаутаро Мартинеса после сообщений об интересе со стороны ПСЖ.

"Мы не волнуемся. Но мы и не получали никаких сигналов от "ПСЖ" или любого другого клуба относительно форварда".

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