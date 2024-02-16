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Директор Интера прокомментировал слухи о том, что лучшим бомбардиром команды интересуется ПСЖ

Италия

Маротта высказался о 26-летнем форварде

Директор Интера прокомментировал слухи о том, что лучшим бомбардиром команды интересуется ПСЖ

Фото: twitter.com/Inter

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Генеральный директор "Интера" Маротта успокоил болельщиков относительно будущего нападающего Лаутаро Мартинеса после сообщений об интересе со стороны ПСЖ.

"Мы не волнуемся. Но мы и не получали никаких сигналов от "ПСЖ" или любого другого клуба относительно форварда".

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"Мы оптимистично настроены относительно нового соглашения, которое скоро будет подписано с Мартинесом, он любит "Интер", - добавил Маротта.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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