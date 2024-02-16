Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Интера прокомментировал слухи о том, что лучшим бомбардиром команды интересуется ПСЖ
Маротта высказался о 26-летнем форварде
Фото: twitter.com/Inter
Генеральный директор "Интера" Маротта успокоил болельщиков относительно будущего нападающего Лаутаро Мартинеса после сообщений об интересе со стороны ПСЖ.
"Мы не волнуемся. Но мы и не получали никаких сигналов от "ПСЖ" или любого другого клуба относительно форварда".
Читайте такжеСуарес завершит карьеру в Интер Майами
"Мы оптимистично настроены относительно нового соглашения, которое скоро будет подписано с Мартинесом, он любит "Интер", - добавил Маротта.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Леоненко: Шахтеру с Марселем просто повезло, а нынешнюю Барселону обыграет даже моя команда ветеранов
- 18-летний украинский футзалист погиб на войне против России
- Рейтинг клубов УЕФА. Шахтеру интересны позиции трех клубов-конкурентов. Пока что без изменений
- Реал рассматривает вариант с возвращением в клуб капитана Арсенала
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн