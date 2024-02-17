Лаутаро Мартинес установил уникальный для Интера бомбардирский рекорд в XXI веке

Нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес отметился вторым забитым голом своей команды во вчерашнем матче 25 тура чемпионата Италии против "Салернитаны". Для аргентинца этот гол стал 20-м в текущем розыгрыше Серии А.

Уже третий сезон Мартинес достигает отметки в два десятка забитых голов в рамках итальянского первенства. Он первый, кому удалось это достижение среди игроков "Интера" в XXI веке.

В прошлых двух сезонах Лаутаро забил по 21 мячу. Ранее на его счету было шесть, 14 и 17 голов за один розыгрыш чемпионата. В общем, сейчас он проводит шестой сезон в составе "неррадзури".

Мартинес – лучший бомбардир текущего чемпионата Италии. Он опережает второго Душана Влаховича на восемь голов.

Следующий матч в рамках Серии А лидер турнирной таблицы "Интер" проведет 25 февраля против "Лечче", разместившегося на 13 позиции.