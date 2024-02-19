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Милан подписал контракт с талантливым форвардом - Инсайдер
16-летний нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Милан" подписал контракт с 16-летним центральным нападающим Симоне Лонтани.
По информации Николо Скиры, договор рассчитан на два сезона, до 2026 года. Это первое профессиональное соглашение игрока.
В этом сезоне Симоне за "Милан U-17" сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов.
The first pic of Simone #Lontani (born in 2008) on his first professional contract with #ACMilan. Deal until 2026 and completed by CAA Stellar Agency. #transfers pic.twitter.com/CzcGjd3uLe— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 19, 2024
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Источник:Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
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