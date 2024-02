Милан подписал контракт с талантливым форвардом - Инсайдер

"Милан" подписал контракт с 16-летним центральным нападающим Симоне Лонтани.

По информации Николо Скиры, договор рассчитан на два сезона, до 2026 года. Это первое профессиональное соглашение игрока.

В этом сезоне Симоне за "Милан U-17" сыграл 15 матчей, в которых забил 11 голов.

The first pic of Simone #Lontani (born in 2008) on his first professional contract with #ACMilan. Deal until 2026 and completed by CAA Stellar Agency. #transfers pic.twitter.com/CzcGjd3uLe