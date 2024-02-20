Опорник Аталанты согласился на переход в Ювентус - Источник

Опорный полузащитник "Аталанты" Тен Копмейнерс согласился присоединиться к итальянскому "Ювентусу".

По информации La Gazetta dello Sport, игрок намерен присоединиться к туринскому клубу, но это будет не так просто. "Аталанта" хочет получить за игрока 60 миллионов евро.

В этом сезоне Копмейнерс сыграл 21 матч, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.