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Бывший форвард Барселоны может завершить свою карьеру в 29 лет

Италия

Жерар Деулофеу может завершить свою карье

Бывший форвард Барселоны может завершить свою карьеру в 29 лет

Getty Images / Global Images Ukraine

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Нападающий "Удинезе" Жерар Деулофеу уже около 13 месяцев не играет в футбол из-за повреждения. Сейчас игрок размышляет о завершении своей карьеры.

"Я получил травму колена в 2020 году, но я смог восстановиться. Затем я снова получил травму, в третий раз, и уже были осложнения. Я всеми способами пытаюсь выздороветь. Но я также думаю о завершении карьеры".

Напомним, что контракт 29-летнего игрока с "Удинезе" действует до 2026 года.

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Удинезе Жерар Деулофеу
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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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