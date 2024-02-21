Бывший форвард Барселоны может завершить свою карьеру в 29 лет

Нападающий "Удинезе" Жерар Деулофеу уже около 13 месяцев не играет в футбол из-за повреждения. Сейчас игрок размышляет о завершении своей карьеры.

"Я получил травму колена в 2020 году, но я смог восстановиться. Затем я снова получил травму, в третий раз, и уже были осложнения. Я всеми способами пытаюсь выздороветь. Но я также думаю о завершении карьеры".

Напомним, что контракт 29-летнего игрока с "Удинезе" действует до 2026 года.