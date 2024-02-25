"Я готов построить новый стадион": Владелец Милана - о развитиях клуба

Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассказал о том, как он видит развития "Милана" и чемпионата Италии.

"У меня 25-летний опыт инвестирования в спорт. Я всегда верил в подход к инвестициям, который должен основываться на генерировании денежных потоков, а не просто на обороте. Есть разные способы развития чемпионата Италии, но в целом это новые стадионы и менеджмент, эти два фактора повышают ценность продукта. Я полностью готов построить стадион "Милана" самостоятельно, но я также открыт к рассмотрению других вариантов, не исключая потенциального сотрудничества с "Интером", — приводят слова Кардинале Football Italia.