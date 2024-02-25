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"Я готов построить новый стадион": Владелец Милана - о развитиях клуба

Италия
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Джерри Кардинале высказался о том, на что он готов ради Милана

"Я готов построить новый стадион": Владелец Милана - о развитиях клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

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Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассказал о том, как он видит развития "Милана" и чемпионата Италии.

"У меня 25-летний опыт инвестирования в спорт. Я всегда верил в подход к инвестициям, который должен основываться на генерировании денежных потоков, а не просто на обороте. Есть разные способы развития чемпионата Италии, но в целом это новые стадионы и менеджмент, эти два фактора повышают ценность продукта. Я полностью готов построить стадион "Милана" самостоятельно, но я также открыт к рассмотрению других вариантов, не исключая потенциального сотрудничества с "Интером", — приводят слова Кардинале Football Italia.

Напомним, на текущий момент "Милан" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 52 очками. Сегодня "Милан" сыграет против "Аталанты" в 21:45.

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Источник:
Football Italia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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