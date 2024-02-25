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"Я готов построить новый стадион": Владелец Милана - о развитиях клуба
Джерри Кардинале высказался о том, на что он готов ради Милана
Getty Images/Global Images Ukraine
Владелец "Милана" Джерри Кардинале рассказал о том, как он видит развития "Милана" и чемпионата Италии.
"У меня 25-летний опыт инвестирования в спорт. Я всегда верил в подход к инвестициям, который должен основываться на генерировании денежных потоков, а не просто на обороте. Есть разные способы развития чемпионата Италии, но в целом это новые стадионы и менеджмент, эти два фактора повышают ценность продукта. Я полностью готов построить стадион "Милана" самостоятельно, но я также открыт к рассмотрению других вариантов, не исключая потенциального сотрудничества с "Интером", — приводят слова Кардинале Football Italia.
Напомним, на текущий момент "Милан" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ с 52 очками. Сегодня "Милан" сыграет против "Аталанты" в 21:45.
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