Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан любой ценой хочет продлить контракт со своим защитником
Итальянский клуб намерен продлить соглашение с Тео Эрнандесом
Twitter Lega Serie A
"Милан" планирует в ближайшее время начать переговоры со своим защитником Тео Эрнандесом о продлении контракта.
Итальянский клуб хочет обсудить с игроком условия действующего контракта, который рассчитан до июня 2026 года. "Милан" любой ценой намерен продлить договор, даже если это будет связано с высокой заработной платой.
Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александрия – Шахтер. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Украинский футболист находится на просмотре в российском клубе
- В Реале оригинально отметили надежность Лунина в матче с Севильей
- Дибала рассказал, чему научился во время выступлений с Месси и Роналду в одной команде
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн