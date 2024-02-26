Милан любой ценой хочет продлить контракт со своим защитником

"Милан" планирует в ближайшее время начать переговоры со своим защитником Тео Эрнандесом о продлении контракта.

Итальянский клуб хочет обсудить с игроком условия действующего контракта, который рассчитан до июня 2026 года. "Милан" любой ценой намерен продлить договор, даже если это будет связано с высокой заработной платой.

Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.