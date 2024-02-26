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Милан любой ценой хочет продлить контракт со своим защитником

Италия

Итальянский клуб намерен продлить соглашение с Тео Эрнандесом

Милан любой ценой хочет продлить контракт со своим защитником

Twitter Lega Serie A

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"Милан" планирует в ближайшее время начать переговоры со своим защитником Тео Эрнандесом о продлении контракта.

Итальянский клуб хочет обсудить с игроком условия действующего контракта, который рассчитан до июня 2026 года. "Милан" любой ценой намерен продлить договор, даже если это будет связано с высокой заработной платой.

Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Милан Тео Эрнандес
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Источник:
Bayern & Germany.
Опубликовал: Екатерина Власова
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