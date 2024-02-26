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Мадридский Реал заинтересовался талантливым игроком Севильи
Хуанлу Санчес летом может покинуть свой клуб
Некоторые клубы уже начали планировать летние трансферы, в частности: мадридский "Реал".
Испанский клуб заинтересовался правым защитником "Севильи" Хуанлу Санчесом. "Реал" рассматривает 20-летнего игрока как замену Даниэлю Карвахалю.
В нынешнем сезоне Ла Лиги Санчес сыграл 19 матчей, в которых отдал 2 результативные передачи.
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Источник:as
Опубликовал: Екатерина Власова
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