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Милан назвал сумму, за которую готов продать Эрнандеса
Россонери готовы его продать левого защитника
Twitter Lega Serie A
Итальянский "Милан" определил сумму, за которую готов продать своего защитника Тео Эрнандеса.
По информации Relevo, "россонери" готовы отпустить игрока за 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" рассматривает трансфер Тео как замену Альфонсо Дэвису, если тот покинет клуб.
Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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