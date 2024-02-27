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Милан назвал сумму, за которую готов продать Эрнандеса

Италия

Россонери готовы его продать левого защитника

Милан назвал сумму, за которую готов продать Эрнандеса

Twitter Lega Serie A

Новина українською

Итальянский "Милан" определил сумму, за которую готов продать своего защитника Тео Эрнандеса.

По информации Relevo, "россонери" готовы отпустить игрока за 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что мюнхенская "Бавария" рассматривает трансфер Тео как замену Альфонсо Дэвису, если тот покинет клуб.

Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А провел 23 поединка, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

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Бавария (Мюнхен) Милан Тео Эрнандес Альфонсо Дэвис
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Екатерина Власова
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