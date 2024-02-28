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Лучший бомбардир Ювентуса близок к продлению контракта с клубом
Лидер Ювентуса, вероятно, продлит соглашение со своим клубом
Фото: @juventusfc
Сербский нападающий Душан Влахович близок к продлению контракта с "Ювентусом".
Туринский клуб планирует продлить соглашение до 2028 года. Ожидается, что его заработная плата будет достигать 12 миллионов евро в год.
Сейчас контракт Душана с "Ювентусом" действует до июня 2026 года. Влахович в нынешнем сезоне Серии А забил 15 голов и выдал 3 ассиста в 23 матчах.
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Источник:DeadlineDayLive
Опубликовал: Екатерина Власова
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