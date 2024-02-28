Лучший бомбардир Ювентуса близок к продлению контракта с клубом

Сербский нападающий Душан Влахович близок к продлению контракта с "Ювентусом".

Туринский клуб планирует продлить соглашение до 2028 года. Ожидается, что его заработная плата будет достигать 12 миллионов евро в год.

Сейчас контракт Душана с "Ювентусом" действует до июня 2026 года. Влахович в нынешнем сезоне Серии А забил 15 голов и выдал 3 ассиста в 23 матчах.