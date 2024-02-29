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Индзаги: Я очень счастлив в Интере
Главный тренер Интера готов продлить контракт с клубом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Симоне Индзаги, главный тренер "Интера", опроверг слухи о возможном переходе в другой клуб.
"Я очень счастлив здесь, в "Интере".
"Продлить договор с клубом? Не проблема. Мне здесь очень хорошо, с руководством и, конечно, с моими игроками. Я сосредоточен только на игре нашего клуба", - добавил Индзаги.
Напомним, что "Интер" 4 марта сыграет против "Дженоа". Начало - в 21:45.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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