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Индзаги: Я очень счастлив в Интере

Италия

Главный тренер Интера готов продлить контракт с клубом

Индзаги: Я очень счастлив в Интере

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера", опроверг слухи о возможном переходе в другой клуб.

"Я очень счастлив здесь, в "Интере".

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"Продлить договор с клубом? Не проблема. Мне здесь очень хорошо, с руководством и, конечно, с моими игроками. Я сосредоточен только на игре нашего клуба", - добавил Индзаги.

Напомним, что "Интер" 4 марта сыграет против "Дженоа". Начало - в 21:45.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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