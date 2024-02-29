Индзаги: Я очень счастлив в Интере

Симоне Индзаги, главный тренер "Интера", опроверг слухи о возможном переходе в другой клуб.

"Я очень счастлив здесь, в "Интере".

"Продлить договор с клубом? Не проблема. Мне здесь очень хорошо, с руководством и, конечно, с моими игроками. Я сосредоточен только на игре нашего клуба", - добавил Индзаги.

Напомним, что "Интер" 4 марта сыграет против "Дженоа". Начало - в 21:45.