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Арбитр Серии А показал с двух рук одновременно красную и желтую карточку разным игрокам

Италия

Марко Ди Белло не терял время

Арбитр Серии А показал с двух рук одновременно красную и желтую карточку разным игрокам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В пятницу вечером “Милан” взял три очка в игре чемпионата Италии с “Лацио”. Единственный гол был забит в конце игры Окафором. Матч больше запомнился не красивым футболом, а грубостью.

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Арбитр Марко Ди Белло на последних минутах потерял контроль над игрой, в итоге выдал в матче три красных карточки (все – игрокам “Лацио”) и одиннадцать желтых.

Ярчайшим моментом, который подчеркнул все происходящее в матче, стал эпизод с удалением Гендузи на 90+6 минуте. Для экономии времени Ди Белло показал одновременно желтую карточку и игроку “Милана” и красную карточку футболисту “Лацио”.

Арбитр Серии А показал с двух рук одновременно красную и желтую карточку разным игрокам - изображение 1

Видео эпизода

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Сапожников
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