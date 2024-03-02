Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арбитр Серии А показал с двух рук одновременно красную и желтую карточку разным игрокам
Марко Ди Белло не терял время
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В пятницу вечером “Милан” взял три очка в игре чемпионата Италии с “Лацио”. Единственный гол был забит в конце игры Окафором. Матч больше запомнился не красивым футболом, а грубостью.
Арбитр Марко Ди Белло на последних минутах потерял контроль над игрой, в итоге выдал в матче три красных карточки (все – игрокам “Лацио”) и одиннадцать желтых.
Ярчайшим моментом, который подчеркнул все происходящее в матче, стал эпизод с удалением Гендузи на 90+6 минуте. Для экономии времени Ди Белло показал одновременно желтую карточку и игроку “Милана” и красную карточку футболисту “Лацио”.
Популярное сейчас
- Силы Обороны уничтожили более двухсот единиц техники в сутки. Генштаб подытожил потери россиян
- Проигрыш Полесья, перенос матча УПЛ и очередной фейл Тухеля. Главные новости за 1 марта
- Жилмар: Ходили слухи, что арбитр Швецов за матч Севастополь - Металлург получил 200 тысяч долларов
- Мое сердце разбито. Погба эмоционально отреагировал на свою дисквалификацию. ФОТО
- Бывшая девушка чемпиона мира в Катаре готова продать золотую медаль в оплату долгов по ипотеке. ФОТО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО