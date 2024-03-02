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Лацио повторил антидостижения 11-летней давности по количеству удалений в одном матче
Эмоции сдали
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем поединке между “Лацио” и “Миланом” римская команда уступила со счетом 0:1.
"Орлы" получили в этом матче три удаления. На 57-й минуте после второй желтой с поля ушел Лука Пеллегрини, а на 90+5 и 90+6 по прямой красной получили соответственно Адам Марушич и Маттео Гендузи.
"Лацио" стал первой командой с 2012 года, которая доигрывала матч восемью футболистами из-за удаления. Как сообщает Opta, предыдущее такое антидостижение было за “Палермо” в ноябре 2012 года в поединке против “Болоньи”.
В настоящее время римляне находятся на восьмом месте чемпионата Италии. Следующий матч команда проведет в следующий вторник в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов против "Баварии".
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