Рафаэль Леао отреагировал на слухи о своём уходе из Милана

Вингер "Милана" Рафаэль Леао прокомментировал слухи о своём уходе из итальянского клуба в летнее трансферное окно.

"Мое будущее совершенно ясно: оно здесь, в "Милане". У меня действует контракт на следующие четыре года. Этот клуб помогал мне в трудные моменты, и я этого не забуду. Хочу снова побеждать здесь, я сфокусирован на выступлениях за "Милан", — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.