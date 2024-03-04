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Рафаэль Леао отреагировал на слухи о своём уходе из Милана

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Португальский полузащитник предан россонери

Рафаэль Леао отреагировал на слухи о своём уходе из Милана

ANZA

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Вингер "Милана" Рафаэль Леао прокомментировал слухи о своём уходе из итальянского клуба в летнее трансферное окно.

"Мое будущее совершенно ясно: оно здесь, в "Милане". У меня действует контракт на следующие четыре года. Этот клуб помогал мне в трудные моменты, и я этого не забуду. Хочу снова побеждать здесь, я сфокусирован на выступлениях за "Милан", — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" рассматривает кандидатуру Леао в качестве потенциального преемника для Килиана Мбаппе, который скорее всего покинет столичный клуб по окончании нынешнего сезона.

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Милан Пари Сен-Жермен Рафаэль Леао трансфер
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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