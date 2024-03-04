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Рафаэль Леао отреагировал на слухи о своём уходе из Милана
Португальский полузащитник предан россонери
ANZA
Вингер "Милана" Рафаэль Леао прокомментировал слухи о своём уходе из итальянского клуба в летнее трансферное окно.
"Мое будущее совершенно ясно: оно здесь, в "Милане". У меня действует контракт на следующие четыре года. Этот клуб помогал мне в трудные моменты, и я этого не забуду. Хочу снова побеждать здесь, я сфокусирован на выступлениях за "Милан", — приводит слова португальца журналист Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что
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