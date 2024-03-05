Агент Аллегри: Мы уже договорились с мадридским Реалом, но сделка так и не была подписана

Агент Аллегри Бранкини объяснил, почему действующий тренер "Ювентуса" решил не подписывать контракт с мадридским "Реалом" в 2021 году.

"Тогда уже обо всем договорились, обо всем. Но в конце концов он решил не подписывать соглашение.

Аллегри решил остаться в Италии, потому что были две причины: семейные проблемы и предложение от "Ювентуса" вернуться. Поэтому он решил не покидать Турин".