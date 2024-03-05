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Агент Аллегри: Мы уже договорились с мадридским Реалом, но сделка так и не была подписана

Италия

Бранкини рассказал о прошлом

Агент Аллегри: Мы уже договорились с мадридским Реалом, но сделка так и не была подписана

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Агент Аллегри Бранкини объяснил, почему действующий тренер "Ювентуса" решил не подписывать контракт с мадридским "Реалом" в 2021 году.

"Тогда уже обо всем договорились, обо всем. Но в конце концов он решил не подписывать соглашение.

Аллегри решил остаться в Италии, потому что были две причины: семейные проблемы и предложение от "Ювентуса" вернуться. Поэтому он решил не покидать Турин".

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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