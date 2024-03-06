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Милан продолжает искать нового тренера. У руководства есть три варианта
Сезон для команды не может считаться успешным
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Руководство "
Как пишет Sport Mediaset, текущий сезон не может быть назван удачным для команды, поэтому Стефано Пиоли, летом с большой долей вероятности уйдет в отставку.
На место Пиоли у руководства клуба сейчас есть три варианта.
Приоритетный кандидатурой для клуба является Антонио Конте, однако главным препятствием тут могут стать требования итальянца по зарплате 10 миллионов евро в год.
Поэтому наиболее вероятной кандидатурой является Тиаго Мотта из "Болоньи",
Также в списке есть и испанский специалист Хулен Лопетеги – это для руководства клуба вариант №3.
Напомним, что на данный момент "Милан" идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионате Италии, имея в активе 56 очков и уже фактически потерял шансы на Скудетто.
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