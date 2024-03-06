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Милан продолжает искать нового тренера. У руководства есть три варианта

Италия
Обновлено

Сезон для команды не может считаться успешным

Милан продолжает искать нового тренера. У руководства есть три варианта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Руководство "Милана" продолжает раздумывать о новом главном тренере, который примет команду по окончанию сезона.

Как пишет Sport Mediaset, текущий сезон не может быть назван удачным для команды, поэтому Стефано Пиоли, летом с большой долей вероятности уйдет в отставку.

На место Пиоли у руководства клуба сейчас есть три варианта.

Приоритетный кандидатурой для клуба является Антонио Конте, однако главным препятствием тут могут стать требования итальянца по зарплате 10 миллионов евро в год.

Поэтому наиболее вероятной кандидатурой является Тиаго Мотта из "Болоньи",

Также в списке есть и испанский специалист Хулен Лопетеги – это для руководства клуба вариант №3.

Напомним, что на данный момент "Милан" идет на 3-м месте в турнирной таблице чемпионате Италии, имея в активе 56 очков и уже фактически потерял шансы на Скудетто.

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Тиаго Мотта Антонио Конте Стефано Пиоли Хулен Лопетеги Милан
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Источник:
Sport Mediaset
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Caballero (DC)
06.03.2024 в 18:51
Андрій Шевченко! Він знає італійську мову!
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Комментарии 1
Caballero (DC)
06.03.2024 в 18:51
Андрій Шевченко! Він знає італійську мову!
Ответить
1
0

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