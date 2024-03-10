ПСЖ вступил в гонку за таланта Милана - источник

Портал Foot Mercato сообщает, что "ПСЖ" следит за 16-летним талантом "Милана" Франческою Камардой. Ранее появлялась информация, что игрока хотят подписать "Арсенал", "Тоттенхэм", Манчестер Сити", "Интер" и дортмундская "Борруссия".

Сегодня, 10-го марта, Камарде исполнилось 16 лет, и теперь он может подписать свой первый профессиональный контракт с "Миланом". Однако, по информации СМИ, этого в ближайшее время может не произойти.

Напомним, что английские клубы не могут подписывать несовершеннолетних игроков. Футболисты не могут играть в Англии, пока им не исполнится 18 лет.

Камарда в этом сезоне дебютировал за основную команду "Милана", став самым молодым дебютантом Серии А в истории.

