Тур 2:2 и 1:0. Итоги 28-го тура Серии А

Наполи - Торино 1:1

Кальяри - Салернитана 4:2

Сассуоло - Фрозиноне 1:0

Болонья - Интер 0:1

Дженоа - Монца 2:3

Лечче - Эллас Верона 0:1

Милан - Эмполи 1:0

Ювентус - Аталанта 2:2

Фиорентина - Рома 2:2

Лацио - Удинезе 1:2

Долго казалось, что 28-ой тур Серии А запомнится как тур 1:0. Четыре матча завершились так, "Ювентус" - "Аталанта" после первого тайма также достиг лишь такого счета. Однако в итоге мы больше запомним дважды 2:2, в том числе в том же матче в Турине, 3:2, 4:2. А также вылет "Юве" из Топ-2 впервые с девятого тура.

"Болонья" - "Интер"

В Болонье мы могли ожидать 2:2 и более. По крайней мере, голы хозяев, забивавших как минимум два мяча в каждом из предыдущих семи матчей, а в целом в тех семи - 18. И, по крайней мере, не их поражение, ведь в тех семи не проиграли, в шести выиграли, а самому "Интеру" не проиграли в четырех из пяти во всех турнирах. Но "нерадзурри" в нынешнем сезоне прекращают любые серии соперников.

"Он побеждает, даже когда не хочет этого", - заявили в Gazzetta Dello Sport. И вправду будто не хотел. Лаутаро Мартинес весь матч просидел в запасе, как и Павар, Димарко и Де Фрай, Чалханоглу и Мхитаряна убрали с поля после часа игры. По ударам по воротам "Интер" проиграл матч со счетом 5:19, по владению мячом - 40:60. Весь второй тайм отбивался за "автобусом". Но победил и не пропустил.

Да и в первом тайме в целом играл по плану, доставляя проблемы "Болонье" своим прессингом, создав несколько моментов и ничего не позволив в обороне. Индзаги заявил, что полностью заслужил счет 1:0. А во втором признал, что игроки устали, да и уже думали об "Атлетико" в Лиге Чемпионов. В Болонье они наиграли варианты гостевой игры в Мадриде.

Индзаги также заявил, что игроки делают экстраординарные вещи, и он должен им даже больше, чем один ужин. Он имел в виду в том числе и гол - с ассиста центрального защитника с фланга другому центральному защитнику. В позиционной атаке.

"Интер" выиграл десять последних матчей лиги (в третий раз в своей истории) с общей разницей 28:5 и 14 из последних 15-ти при одной ничьей. В гостях он остаётся лучшей командой лиг Топ-5. Во всех турнирах он выиграл 13 последних с общей разницей мячей 33:5. В лиге набрал 75 очков - больше, чем за весь предыдущий сезон и второй результат в своей истории на этой стадии.

"Болонья"? Она проиграла лишь второй домашний матч в сезоне и первый с августа. Беспокоиться из-за такого поражения не должна, учитывая игру. Тьяго Мотта лишь остался недоволен необязательным голом. И говорил о странном послевкусии после матча с таким доминированием и таким результатом.

"Ювентус" - "Аталанта"

В Турине мы как раз могли ожидать 1:0. "Ювентус" не побеждает уже в шести из семи последних матчей, набрав в них шесть очков и пропустив 11 мячей. Причем впервые с Массимилиано Аллегри пропустил как минимум два в каждом из последних четырех. Хотя и забил в них восемь. "Аталанта" не выиграла четвертый матч лиги подряд и пятый во всех турнирах. Пропустив в пяти десять мячей. Обе не собранны.

Атака у обеих работает, динамизм и желание присутствуют. Но ничего похожего на стабильность, много перепадов в игре, выключений.

"Аталанта" играла лучше в первом тайме, но проиграла его по ударам по воротам со счетом 2:8. Хотя один из двух ударов реализовала. Разыграв штрафной. Во втором тайме "Ювентус" доминировал, но забил в контратаке. Ассистом опорника с левого фланга и голом правого защитника из той же зоны. А "Аталанта" сравняла ассистом центрального защитника и дублем опорника. Что здесь можно анализировать?

Аркадиуш Милик достойно заменил дисквалифицированного Влаховича, автора восьми голов в предыдущих семи матчах, и забил свой первый гол в лиге за пять месяцев. Тен Коопмейнерс с отличным дублем и уже девятью гостевыми голами в лиге в сезоне. Лишь у Джуда Беллингема в лигах Топ-5 больше. Два ассиста МакКенни сразу после возвращения из травмы. Все это - локальные успехи, не глобальные.

Джан Пьеро Гасперини понравился характер своей команды. Но его беспокоит, что во втором матче лиги подряд она пропустила два гола за четыре минуты. А Массимилиано Аллегри, признавая, что "Юве" пропускает слишком легко, вновь раздраженно заявлял, что его цель - просто место в Топ-4, и он уверенно идет к ней. Эту ничью назвал важным результатом, поскольку она сохранила отрыв от "Аталанты".

Шестая ничьи в девяти последних очных матчах лиги, десятая в 15-ти, пятая в шести последних очных в лиге в Турине заставила "Ювентус" потерять второе место, а "Аталанту" - не выйти на пятое.

"Фиорентина" - "Рома"

Во Флоренции мы как раз ожидали веселую 2:2. Поскольку "Фиорентина" дома сильна и в лиге победила там в шести из последних восьми матчей. Поскольку только что забила четыре мяча в матче Лиги Конференций. Поскольку "Рома" также забила там четыре, а в семи первых матчах лиги с Даниэле Де Росси - 20. Веселье мы получили. Да еще и драматичное, с голом на последних секундах.

Де Росси должен был доказывать, что способен побеждать грандов, ведь играл лишь против одного и проиграл. Что способен побеждать в гостях, ведь победил там трижды подряд, но играл очень неровно. Что 4:0 над "Брайтоном" не вверг в эйфорию. А Винченцо Итальяно - что его команда научилась выгрызать победы, как в четверг, а не терять их. Хотя бы добыть третью победу в десяти последних турах лиги.

Похоже, ничего из этого оба не доказали. "Фиорентина" в который раз в сезоне из блестящего первого тайма добыла минимум - 1:0. Де Росси сделал ей подарок, перейдя на тактическую схему Жозе Моуриньо с тремя центральными защитниками. Еще и поставил левого латераля Анхелиньо справа. В итоге из-за разбаланса пришлось менять защитника Манчини на 33-ей минуте. Но ДДР повезло.

А во втором тайме "фиалки" не реализовали свой четвертый пенальти в сезоне и пропустили на последних секундах. "Рома" же до этого пропустила на ровном месте. Хотя ей в плюс характер. Уже треть голов в сезоне в лиге она забила после 75-ой минуты - 18 из 54-ех. Больше 18-ти не забил никто. И, наверное, в плюс умение заставить вторую команду лиги по владению мячом владеть 33 процента времени.

Де Росси признал, что его "Рома" отторгает схему Моуриньо. Признал свою ошибку, также поражения в единоборствах в первом тайме, плохой первый тайм. Заявив, что после матчей Лиги Европы такой - уже традиция. В целом заявил, что, учитывая владение мячом, ожидал больше ударов в створ ворот. Но доволен ничьей в таком матче, даже считает ее фундаментальной в психологическом плане.

Итальяно же просто заявил, что его команда не может позволить себе упускать матчи в такой манере при такой хорошей игре. Жалуясь, что это повторяется слишком часто. "Мелкие детали отбирают у нас очки".

"Милан", "Наполи", "Лацио"

"Милан" воспользовался ситуацией и вышел на второе место. Хотя отыграл уж очень невзрачно, будто по инерции, будто в тумане. В принципе, как в последнее время. Три его победы подряд во всех турнирах - дважды 1:0 и 4:2, в котором соперник играл вдесятером с 26-ой минуты и заслужил даже ничью.

Впрочем, фундамент присутствовал. "Эмполи" оставили на пяти ударах по воротам и 38-ми процентах владения мячом, без опасных моментов. Кое-какие моменты сам "Милан" создал. А в итоге Окафор, заменявший дисквалифицированного Леау, прорвался слева как Рафаэль и нашел Пулишича. Под удар с рикошетом. Десять голов Кристиана во всех турнирах - повторение его сезонного рекорда. А мы лишь в марте.

"Мы играли так, как нам было нужно, " - заявил Стефано Пиоли. "Мы не были острыми, но контролировали матч хорошо".

"Наполи" воспользоваться не сумел. Хотя также играл дома. Играл он все же против команды Топ-10. Выиграл по ударам по воротам со счетом 22:11, в створ - 8:2, по владению мячом - 63:37. Но это было больше похоже на матч против "Дженоа", 1:1 в котором уволил Вальтера Мадзарри. Много дыма без огня, без скорости и опасных моментов. Да и ударов к 75-ой минуте было всего восемь.

Он никак не может выдвинуть свой главный тандем одновременно. Кварацхелия начал забивать, так Осимхен прекратил, и наоборот.



Третий 1:1 в пяти матчах с Франческо Кальцоной во всех турнирах. И он говорит, что ничего не нужно менять, что План Б не нужен, что он доволен командой, что создавала и полностью доминировала против "Торино", мало позволяя ему в обороне. "Если продолжим так - дойдём далеко". Даже заявил, что и проблему обороны, пропустившей во всех матчах с ним, скоро решит.

"Лацио" также не сумел воспользоваться. Скорее всего, своим последним шансом вернуться в борьбу за зону Лиги Чемпионов. Он умудрился проиграть дома аутсайдеру, прервав серию из шести побед над командами, не входящими в Топ-9 лиги. Причем создал много, играл живо. Но не реализовал, также играл нестабильно, неровно, не собранно и много пропускал.

Помощник дисквалифицированного Маурицио Сарри Джованни Мартускьелло после матча говорил об "ауре негатива, из-за которой мы дорого платим в любой ситуации", о недостатке энтузиазма, бега, агрессии и солидности. Атмосфера в клубе и вправду негативна, особенно вокруг Сарри и Клаудио Лотито. Также ультрас протестовали в этом матче. В такой ситуации добывать результат очень трудно.

Третье поражение "лациале" в лиге подряд. Всего семь очков в восьми последних турах. Девятое место.

Другие

Вообще-то, "Торино" уже не десятый. А "Монца". Она победила "Дженоа" в гостях в битве середняков. Генуэзцы слишком часто начали проигрывать. После восьми матчей без поражений три поражения в пяти. Они полностью провалили первый тайм, во втором вернулись с 0:2, но сил для продолжения уже не хватило.

Середняками долго считали "Лечче" и "Фрозиноне". Но теперь последний в зоне вылета, а первый очень близок к ней. Они всегда играют плотно, почти никогда не проваливаются. Но и почти всегда проигрывают. В нынешнем туре получили 0:1 от аутсайдеров в матчах, в которых могли даже выиграть.

Главный тренер "Лечче" Роберто Д'Аверса вчера был уволен за удар головой игрока "Вероны" после финального свистка. Символично, что против "Вероны", в которую ушёл летом Марко Барони после ссоры с "Лечче". Теперь Барони с двумя победами подряд и вне зоны вылета. А его преемник в "Лечче" уходит домой с позором.

Во втором матче третьего тренера в сезоне "Сассуоло" наконец-то начал борьбу против вылета. "Кальяри" начал её четыре тура назад, после непринятой отставки Клаудио Раньери. Хотя на этот раз матч был лёгкий. Дома против соперника, который боролся лишь три минуты. За которые забил два мяча. "Салернитана" выключена.

"Эмполи" после трех побед и трех ничьих в шести матчах с двумя 0:1 подряд. Медовый месяц с Давиде Николой завершился.

"Удинезе" одержал четыре победы в сезоне. Над "Аталантой", "Миланом", "Ювентусом" и "Лацио". Причем над тремя последними - в гостях. Очень странно выглядит. Впрочем, любая победа даёт три очка. А две из этих четырёх добыты в последних шести турах, и в этих турах состоялось лишь одно поражение. Так что тенденция "зебретте" несомненно положительная.

Украинский след

Виктор Коваленко после двух подряд выходов в стартовом составе вернулся в запас "Эмполи". Выздоровели окончательно его конкуренты - Журковски и Фаццини. Второго он и заменил на 55-ой минуте, но расположился ближе к позиции первого - центрального атакующего полузащитника. Начал очень активно, постоянно прессинговал, смещаясь на правый фланг. Но затем "Милан" вернул игру в свои руки.

В итоге на счету украинца всего 12 передач и 13 касаний мяча. Процент точных пасов - 73, четвёртый с конца из 16-ти игроков "Эмполи".

Оценки от прессы - обычно "5.5". Отмечали старания, но и крайне низкую эффективность. "Дальний родственник героя Неаполя", - заявил Pianeta Empoli. Разумеется, вспоминая о победном голе в Неаполе против "Наполи" в ноябре.

Руслан Малиновский начал в запасе "Дженоа" четвёртый матч подряд. Вышел на замену в начале второго тайма. Обычно действовал ближе к своим защитникам, помогая разыгрывать. Но и шёл вперёд. Активно работал в отборе. В концовке пытался прорваться в штрафную на дриблинге, также забрасывал туда мячи. Дважды пробивал издали. Один заблокировали, второй, в падении, отбил вратарь, и Ретеги не добил.

Его 37 передач и 43 касания мяча - лучший результат на поле во втором тайме. Процент точных пасов - 89.

Оценки - обычно хорошая "6.5". Отмечали его активность и мысли об атаке. Его удары, новое качество и свежесть команды. Все же именно с его выходом она оправилась от плохого первого тайма и вернулась с 0:2 на 2:2. Хотя были и "6" и "5.5", не видевшие ничего особенного в его игре.

Лучший игрок тура - Тон Коопмейнерс ("Аталанта"). Дубль в гостях против "Ювентуса"

Прорыв тура - "Рома". Гол на последних секундах

Разочарование тура - "Лечче". Проиграл дома аутсайдеру, еще и тренер опозорился

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Очень уверенно под давлением "Наполи"

Лучший тренер тура - Марко Барони ("Эллас Верона"). Отомстил "Лечче" вдвойне

Фото - ANSA