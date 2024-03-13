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Президент Наполи Де Лаурентис - об увольнении Сарри из Лацио: Тот, кто подаёт в отставку - лузер
А когда-то Сарри тренировал Наполи
Firenze Viola
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис ответил на вопрос об отставке Маурицио Сарри с должности главного тренера "Лацио" перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".
"Я был очень удивлен. После первого опыта, квалифицирующего тебя как профессионала, ты должен брать на себя ответственность. Если ты берешь на себя определенную роль, ты должен выполнять свои обязательства по уважению к клубу, игрокам и болельщикам. Слишком легко уйти. в отставку. Тот, кто подаёт в отставку - лузер.
Не знаю причин, но Лотито (исполнительный директор "Лацио" - прим.) не кажется мне импульсивным: он человек, имеющий принципы. Нужно было найти решение, чтобы не оставлять команду без тренера почти в конце чемпионата", - сказал итальянский функционер в интервью Mediaset.
Напомним, 12 марта Маурицио Сарри подал в отставку из-за неутешительных результатов "Лацио": три поражения подряд в Серии А и девятое место в чемпионате.
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