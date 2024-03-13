Интер хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды

Руководство "Интера" недавно встретилось с агентом Лаутаро Мартинеса в Мадриде, чтобы обсудить детали продления контракта.

По информации Фабрицио Романо, сейчас продолжаются переговоры по заработной плате игрока. Лаутаро хочет остаться в своем клубе.

Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.