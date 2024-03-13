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Интер хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды

Италия

Продолжаются переговоры

Интер хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды

Фото: twitter.com/Inter

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Руководство "Интера" недавно встретилось с агентом Лаутаро Мартинеса в Мадриде, чтобы обсудить детали продления контракта.

По информации Фабрицио Романо, сейчас продолжаются переговоры по заработной плате игрока. Лаутаро хочет остаться в своем клубе.

Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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