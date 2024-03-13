Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер хочет продлить контракт с лучшим бомбардиром команды
Продолжаются переговоры
Фото: twitter.com/Inter
Руководство "Интера" недавно встретилось с агентом Лаутаро Мартинеса в Мадриде, чтобы обсудить детали продления контракта.
По информации Фабрицио Романо, сейчас продолжаются переговоры по заработной плате игрока. Лаутаро хочет остаться в своем клубе.
Мартинес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 25 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 4 ассиста.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Ла Масии снова нету равных. Новые лидеры каталонцев — школьники, играющие, словно взрослые
- Тренер Порту Консейсау: Артета оскорбил мою семью во время матча. Так же делал и Гвардиола
- Динамо таки нашло мяч в поединке с дублем Зари, а Пеп еле унес ноги с Энфилда. Аудиомнение #251
- Серия А. Кальяри прыгает вверх, Сассуоло начинает борьбу, Салернитана борется три минуты
- Просто машина. Николай Морозюк продемонстрировал впечатляющую физическую форму. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная португальской звезды Манчестер Сити. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн