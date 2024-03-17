Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Наполи обещает игрокам хорошую финансовую награду за попадание в ЛЧ
Это будет сделать очень трудно
Портал Tuttomercatoweb располагает информацией, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет вопреки всему попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, поэтому мотивирует игроков финансово. Футболисты "Наполи" получат неплохой бонус, если им удастся оказаться в топ-четверке итальянских клубов.
После 28-ми туров в Серии А "Наполи" занимает 7-е место. До зоны Лиги чемпионов - 10 очков.
Читайте такжеПрезидент Наполи находится под следствием УЕФА
Сегодня, 17-го марта, неаполитанцы сойдутся с лидером чемпионата "Интером". Игра начнется в 21:45.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:tuttomercatoweb.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Воскресные забавы: Свитолина показала, с кем проводит последний день недели. Фото
- Известно, в какой корзине будет сборная Украины при жеребьевке ОИ-2024. Будет действовать принцип географии
- Лунин с Реалом побеждает, Довбик снова без голов, падение Полесья и крах Металлиста 1925. Главные новости за 16-е марта
- В Роме возник интимный скандал: клуб уже уволил одну сотрудницу
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- "Гольф – это моя любовь, симпатия, восхищение". Как Андрей Шевченко покорял новый спортивный мир
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн