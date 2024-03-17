Президент Наполи обещает игрокам хорошую финансовую награду за попадание в ЛЧ

Портал Tuttomercatoweb располагает информацией, что президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис хочет вопреки всему попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне, поэтому мотивирует игроков финансово. Футболисты "Наполи" получат неплохой бонус, если им удастся оказаться в топ-четверке итальянских клубов.

После 28-ми туров в Серии А "Наполи" занимает 7-е место. До зоны Лиги чемпионов - 10 очков.

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Сегодня, 17-го марта, неаполитанцы сойдутся с лидером чемпионата "Интером". Игра начнется в 21:45.