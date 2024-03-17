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Матч Аталанта - Фиорентина перенесен на неопределенное время
Игра должна была начаться в 19:00
Getty Images/Global Images Ukraine
Матч 29-го тура Серии А между "Аталантой" и "Фиорентиной", который должен был начаться сегодня, 17 марта в 19:00 был перенесен.
Игра была отложена из-за того, что исполнительный директор "фиалок" Джо Бароне сегодня серьезно заболел и был доставлен в больницу.
Дату проведения матча клубы не сообщили, лишь заявили, что об этом станет известно позже.
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Источник:atalanta.it
Опубликовал: Владислав Шарапа
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