Матч Аталанта - Фиорентина перенесен на неопределенное время

Матч 29-го тура Серии А между "Аталантой" и "Фиорентиной", который должен был начаться сегодня, 17 марта в 19:00 был перенесен.

Игра была отложена из-за того, что исполнительный директор "фиалок" Джо Бароне сегодня серьезно заболел и был доставлен в больницу.

Дату проведения матча клубы не сообщили, лишь заявили, что об этом станет известно позже.