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Матч Аталанта - Фиорентина перенесен на неопределенное время

Италия

Игра должна была начаться в 19:00

Матч Аталанта - Фиорентина перенесен на неопределенное время

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Матч 29-го тура Серии А между "Аталантой" и "Фиорентиной", который должен был начаться сегодня, 17 марта в 19:00 был перенесен.

Игра была отложена из-за того, что исполнительный директор "фиалок" Джо Бароне сегодня серьезно заболел и был доставлен в больницу.

Дату проведения матча клубы не сообщили, лишь заявили, что об этом станет известно позже.

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Источник:
atalanta.it
Опубликовал: Владислав Шарапа
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