Индзаги - после 1:1 с Наполи: Наивная ошибка стоила Интеру победы

Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги оценил ничейный исход матча 29-го тура Серии А против "Наполи" (1:1).

"Есть небольшое разочарование, особенно если учесть, как складывалась игра. Нам противостоял действующий чемпион Италии, команда с очень высоким уровнем, но, к сожалению, мы допустили наивную ошибку, которая стоила нам победы. Но не думаю, что мы можем жаловаться после десяти побед подряд и ничьи.

Больше всего мы разочарованы ситуацией с болельщиками. Они вызвали у нас мурашки по коже своим приветствием на стадионе, и мы очень хотели посвятить им победу. Мы подошли поприветствовать их после финального свистка, и я думаю, что им понравилось то, что они увидели на поле", - сказал Индзаги в интервью DAZN.