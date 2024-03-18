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Индзаги - после 1:1 с Наполи: Наивная ошибка стоила Интеру победы
Наставник "нерадзурри" слегка разочарован итоговым результатом
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер миланского "Интера" Симоне Индзаги оценил ничейный исход матча 29-го тура Серии А против "Наполи" (1:1).
"Есть небольшое разочарование, особенно если учесть, как складывалась игра. Нам противостоял действующий чемпион Италии, команда с очень высоким уровнем, но, к сожалению, мы допустили наивную ошибку, которая стоила нам победы. Но не думаю, что мы можем жаловаться после десяти побед подряд и ничьи.
Больше всего мы разочарованы ситуацией с болельщиками. Они вызвали у нас мурашки по коже своим приветствием на стадионе, и мы очень хотели посвятить им победу. Мы подошли поприветствовать их после финального свистка, и я думаю, что им понравилось то, что они увидели на поле", - сказал Индзаги в интервью DAZN.
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