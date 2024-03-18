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Милан готов продать Эрнандеса. Известна сумма трансфера игрока
Но клуб также хочет продолжить сотрудничество с Тео
Twitter Lega Serie A
"Милан" стремится продлить контракт со своим защитником Тео Эрнандесом.
Договор 26-летнего француза с клубом действует до июня 2026 года. "Россонери" уже начали переговоры по продлению соглашения, но "Милан" готов выслушать предложения, если они будут начинаться от 100 миллионов евро. Только в таком случае итальянцы продадут своего игрока.
Эрнандес в нынешнем сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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