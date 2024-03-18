Причина - PlayStation. Игроки сборной Италии не спали перед решающим матчем с Украиной

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти недоволен тем, что футболисты национальной команды чрезмерно увлекаются видеоиграми. В качестве примера, тренер Адзурри привел случай перед решающим матчем отбора к Евро-2024 с Украиной.

"Вы считаете, это нормальным, что игроки, которые надевают футболку национальной команды, не спят перед матчами, а вместо этого играют в видеоигры, и потом не полностью выкладываются на поле?", – риторически спросил Спаллетти у журналистов на пресс-конференции перед мартовскими матчами.

"Вы можете оценить уровень футболиста не только по тем двум часам, которые он проводит на поле, но по 22 часам до матча. Мне безразлично, что в другое время делают футболисты, если ночью они спят. Несколько игроков не спали ночью перед матчем с Украиной. Как по мне, это не хорошо".

Спаллетти рассказал, что на Евро-2024 собирается решительно бороться с этим явлением.

"Мы организуем комнату, где они смогут собираться и играть, потому что это важно – проводить время вместе. Однако в 12:30 все должны быть в своих комнатах, и спать. Мне не нравится, когда возникают зависимости. Это не должно влиять на профессию. Те футболисты, которые хотят зря тратить свое время в сборной, не должны здесь появляться", – сказал Спаллетти.