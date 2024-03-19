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Адриан Рабьо высказался о своем будущем в Ювентусе

Италия
Обновлено

Я еще ничего не решил (с)

Адриан Рабьо высказался о своем будущем в Ювентусе

Новина українською

Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо рассказал о своем будущем, поскольку его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.

"Я еще ничего не решил. В следующем сезоне мы ("Ювентус") должны участвовать в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Так что я думаю об этом, но пока что не принял никакого решения".

Рабьо в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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