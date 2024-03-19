Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Адриан Рабьо высказался о своем будущем в Ювентусе
Я еще ничего не решил (с)
Полузащитник "Ювентуса" Адриан Рабьо рассказал о своем будущем, поскольку его контракт с клубом истекает в июне 2024 года.
"Я еще ничего не решил. В следующем сезоне мы ("Ювентус") должны участвовать в Лиге чемпионов и клубном чемпионате мира. Так что я думаю об этом, но пока что не принял никакого решения".
Рабьо в этом сезоне Серии А сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола и отдал 3 ассиста.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Франческо Тотти: Я никогда не вернусь в Рому
- Украина проведет спарринг с одной из самых титулованных сборных мира
- Скауты Ман Сити будут просматривать голкипера сборной Украины - СМИ
- Не золотая эра, но и не эра насмешек. Италии не стоит сокрушаться из-за вылета из Лиги Чемпионов
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн