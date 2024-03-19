Клуб MLS ведет переговоры с Оливье Жиру по поводу трансфера - The Athletic

ФК "Лос-Анджелес" ведет переговоры с форвардом "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру относительно летнего трансфера.

По информации издания The Athletic, у игрока в июне этого года истекает контракт с "Миланом". Новый договор еще не заключен, поскольку Жиру рассматривает все возможные варианты трансфера.

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Оливье в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.