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Клуб MLS ведет переговоры с Оливье Жиру по поводу трансфера - The Athletic
Игрок еще не определился со своим будущим
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
ФК "Лос-Анджелес" ведет переговоры с форвардом "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру относительно летнего трансфера.
По информации издания The Athletic, у игрока в июне этого года истекает контракт с "Миланом". Новый договор еще не заключен, поскольку Жиру рассматривает все возможные варианты трансфера.
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Оливье в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
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