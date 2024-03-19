  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Клуб MLS ведет переговоры с Оливье Жиру по поводу трансфера - The Athletic
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клуб MLS ведет переговоры с Оливье Жиру по поводу трансфера - The Athletic

Италия
Обновлено

Игрок еще не определился со своим будущим

Клуб MLS ведет переговоры с Оливье Жиру по поводу трансфера - The Athletic

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

ФК "Лос-Анджелес" ведет переговоры с форвардом "Милана" и сборной Франции Оливье Жиру относительно летнего трансфера.

По информации издания The Athletic, у игрока в июне этого года истекает контракт с "Миланом". Новый договор еще не заключен, поскольку Жиру рассматривает все возможные варианты трансфера.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Оливье в этом сезоне Серии А сыграл 26 матчей, в которых забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

Читайте такжеМилан готов продать Эрнандеса. Известна сумма трансфера игрока
По теме
yellow-arrow
Миланское дерби будет перенесено из-за Лиги Европы
yellow-arrow
Адриан Рабьо высказался о своем будущем в Ювентусе
yellow-arrow
Генеральный директор Фиорентины умер в возрасте 57 лет
Оливье Жиру Милан ФК
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Athletic
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости