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Наполи не соглашается с решением по делу Ачерби о расизме
Ачерби удалось избежать наказания
Фото: "Интер"
"Наполи" не согласен с решением Федерации футбола Италии оправдать защитника "Интера" Франческо Ачерби по делу об обвинении Жуана Жезуса в расизме.
"Если к Ачерби не было применено никаких санкций, то это означает, что Жезус виновен в несправедливом обвинении своего коллеги. Глупо считать, что он неправильно понял сказанные слова", - говорится в заявлении клуба.
Отметим, что Ачербе удалось избежать 10-матчевой дисквалификации из-за отсутствия доказательств, подтверждающих версию событий игрока "Наполи".
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