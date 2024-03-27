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Наполи не соглашается с решением по делу Ачерби о расизме

Италия

Ачерби удалось избежать наказания

Наполи не соглашается с решением по делу Ачерби о расизме

Фото: "Интер"

Новина українською

"Наполи" не согласен с решением Федерации футбола Италии оправдать защитника "Интера" Франческо Ачерби по делу об обвинении Жуана Жезуса в расизме.

"Если к Ачерби не было применено никаких санкций, то это означает, что Жезус виновен в несправедливом обвинении своего коллеги. Глупо считать, что он неправильно понял сказанные слова", - говорится в заявлении клуба.

Отметим, что Ачербе удалось избежать 10-матчевой дисквалификации из-за отсутствия доказательств, подтверждающих версию событий игрока "Наполи".

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Источник:
Calciomercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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