Наполи не соглашается с решением по делу Ачерби о расизме

"Наполи" не согласен с решением Федерации футбола Италии оправдать защитника "Интера" Франческо Ачерби по делу об обвинении Жуана Жезуса в расизме.

"Если к Ачерби не было применено никаких санкций, то это означает, что Жезус виновен в несправедливом обвинении своего коллеги. Глупо считать, что он неправильно понял сказанные слова", - говорится в заявлении клуба.