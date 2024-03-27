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Защитник Интера оправдан в деле о расизме – пострадавший из Наполи отреагировал

Италия
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Игрок выразил свои эмоции

Защитник Интера оправдан в деле о расизме – пострадавший из Наполи отреагировал

Фото: twitter.com/sscnapoli / Автор: неизвестен

Новина українською

Защитник "Наполи" Жуан Жезус прокомментировал решение Федерации футбола Италии оправдать защитника "Интера" Франческо Ачерби по делу о расизме.

По словам игрока, он несколько раз прочитал решение спортивного судьи с большим разочарованием, поскольку там указано, что нет доказательств того, что он стал жертвой расовых оскорблений.

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"Хотя я уважаю это решение, мне трудно его понять, и оно вызывает у меня чувство горечи. Честно говоря, я напуган таким серьезным инцидентом, где моей единственной ошибкой было вести себя с ним как джентльмен, решив не срывать важную игру", - сказал Жуан.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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