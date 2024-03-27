Вингером Ювентуса интересуются клубы Англии и Италии - Романо

Вингером "Ювентуса" Самюэлем Илингом интересуются клубы из Италии и Англии.

По информации Фабрицио Романо, 20-летний игрок имеет контракт с туринским клубом до июня 2025 года, но Самюэл пока не ведет активных переговоров о его продлении, несмотря на хорошие отношения с "Ювентусом".

В нынешнем сезоне Серии А вингер сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.