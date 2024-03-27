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Вингером Ювентуса интересуются клубы Англии и Италии - Романо

Италия

Игрок не планирует продолжать сотрудничать с туринским клубом

Вингером Ювентуса интересуются клубы Англии и Италии - Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингером "Ювентуса" Самюэлем Илингом интересуются клубы из Италии и Англии.

По информации Фабрицио Романо, 20-летний игрок имеет контракт с туринским клубом до июня 2025 года, но Самюэл пока не ведет активных переговоров о его продлении, несмотря на хорошие отношения с "Ювентусом".

В нынешнем сезоне Серии А вингер сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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