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Де Росси - о матче против Лечче: Нам отказали в чистом пенальти

Италия

Рома не смогла обыграть Лечче

Де Росси - о матче против Лечче: Нам отказали в чистом пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче против "Лечче" (0:0).

"Я не видел этого с боковой линии, но судя по тому, что мне показали на планшете, нам отказали в чистом пенальти. Это обидно, потому что если есть такой инцидент с 11-метровым, ты должен его дать".

Сейчас "Рома" занимает пятое место в турнирной таблице в Серии А и имеет 52 балла.

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Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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