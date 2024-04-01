Де Росси - о матче против Лечче: Нам отказали в чистом пенальти

Главный тренер "Ромы" Даниэле Де Росси прокомментировал момент с неназначенным пенальти в матче против "Лечче" (0:0).

"Я не видел этого с боковой линии, но судя по тому, что мне показали на планшете, нам отказали в чистом пенальти. Это обидно, потому что если есть такой инцидент с 11-метровым, ты должен его дать".