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Наполи определился со спортивным директором на следующий сезон - Инсайдер

Италия

Джованни Манна, вероятно, летом сменит свое место работы

Наполи определился со спортивным директором на следующий сезон - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Джованни Манна является главным кандидатом на должность спортивного директора "Наполи".

По информации Фабрицио Романо, между дома сторонами состоялись переговоры и ожидается, что Джованни станет директором проекта "Наполи" со следующего сезона.

Манна с 2020 года работает в "Ювентусе U-23" на должности спортивного директора.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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