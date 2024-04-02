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Наполи определился со спортивным директором на следующий сезон - Инсайдер
Джованни Манна, вероятно, летом сменит свое место работы
Getty Images/Global Images Ukraine
Джованни Манна является главным кандидатом на должность спортивного директора "Наполи".
По информации Фабрицио Романо, между дома сторонами состоялись переговоры и ожидается, что Джованни станет директором проекта "Наполи" со следующего сезона.
Манна с 2020 года работает в "Ювентусе U-23" на должности спортивного директора.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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