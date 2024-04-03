Форвард сборной Италии, вероятно, по окончании сезона покинет Ювентус

Нападающий "Ювентуса" Мойзе Кин, вероятно, покинет свой клуб в конце этого сезона.

Форвард сыграл за клуб менее 600 минут в 16 матчах этого сезона, поэтому игрок стремится получить больше игрового времени и выступать в стартовом составе команды.

Мойзе присоединился к "Ювентусу" в 2023 году из "Эвертона" за 30 миллионов евро.

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