Ювентус хочет продлить контракт со своим бомбардиром - Источник

Руководство "Ювентуса" хочет продлить сотрудничество со своим форвардом Душаном Влаховичем.

По информации издания La Gazzetta dello Sport, клуб начал переговоры, но результат напрямую будет зависеть от того, сможет ли "Ювентус" квалифицироваться в Лигу чемпионов по итогам сезона.

Душан присоединился к туринскому клубу в 2022 году, он подписал контракт, который действует до 30 июня 2026 года.