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Форвард Интера досрочно вернулся к тренировкам с командой

Италия
Обновлено

Марко, вероятно, будет играть в ближайшем матче Интера

Форвард Интера досрочно вернулся к тренировкам с командой

Фото: пресслужби ФК "Болонья"

Новина українською

Нападающий "Интера" Марко Арнаутович вернулся к тренировкам чуть раньше запланированного срока.

Ожидается, что форвард сыграет в матче Серии А против "Удинезе", который состоится 8 апреля.

34-летний Марко пропустил два последних матча "Интера", а также не играл в товарищеских поединках за национальную сборную Австрии.

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Источник:
one football
Опубликовал: Екатерина Власова
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