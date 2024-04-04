Форвард Интера досрочно вернулся к тренировкам с командой

Нападающий "Интера" Марко Арнаутович вернулся к тренировкам чуть раньше запланированного срока.

Ожидается, что форвард сыграет в матче Серии А против "Удинезе", который состоится 8 апреля.

34-летний Марко пропустил два последних матча "Интера", а также не играл в товарищеских поединках за национальную сборную Австрии.

Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football