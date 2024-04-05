Италия
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Серия А. Сассуоло теряет 2:0 над последней командой лиги
Непростительно
Getty Images / Global Images Ukraine
Серия А. 31-й тур Салерно. "Стадио Ареки" "Салернитана" - "Сассуоло" 2:2 Голы: Кандрева 52 (пен.), Маджоре 90+1 - Лорьенте 37, Байрами 44 Матч против нынешней "Салернитаны" - не просто идеальная возможность набрать очки, а обязательство сделать это. "Гранатовые" развалены, с четвёртым главным тренером в сезоне, с одним очком в предыдущих семи матчах и двумя - в 12-ти, с почти пустыми трибунами "Ареки", на последнем месте с двузначным отставанием от 17-го. Они несомненно вылетят. До окончания сезона у них оставались матчи против трех команд, которые борются против вылета - "Сассуоло", "Фрозиноне" и "Вероны", и все трое упускать такой шанс не имеют права. Тем не менее, первый уже упустил. Из-за чего не вышел сегодня из зоны вылета. Более того - он не удержал 2:0, упустив победу на 91-ой минуте. А это совершенно непростительно. Сами "нероверди" слабы, также выдавали одно очко в семи матчах, а новый главный тренер Давиде Баллардини продолжил это до одного очка в восьми. Но затем набрал четыре в трех, проиграв лишь "Роме" в гостях со счетом 0:1. То есть заявил о возрождении. Однако игра по-прежнему хромает. Ничья против "Удинезе" была упущенной победой последнего, ничья и сегодня. "Салернитана" начала неплохо, но очень некачественно. "Сассуоло" проснулся в последней трети первого тайма и наконец-то показал уровень. Пинамонти замкнул прострел немного неточно, его же гол из офсайда отменили, он же сыграл пяткой, Байрами выбежал и нашёл в штрафной Лорьенте. 1:0. Далее же вратарь Костиль и защитник Пирола подарили мяч Пинамонти, и тот отдал Байрами. "Салернитана" на этот раз не развалилась. А нашла гол уже в начале второго тайма. За удар Феррари по Чауне. А далее игра шла на встречных курсах, интересная, боевая. И в ней качество "Сассуоло" бросалось в глаза. Однако Костиль отбил ногой удар Лорьенте, отбил руками другой его удар после прорыва. Дефрель немного не попал. За это гости поплатились. На 91-ой минуте Виньято отдал вразрез на фланг, Дзаноли прострелил, а свободный Маджоре легко замкнул. После чего Костиль вновь отбивал ногами удар Пинамонти, а его коллега вратарь Консильи упал, но Виньято не сумел добить в створ. "Сассуоло" остаётся 19-ым. Если он в итоге вылетит - именно эта потеря очков будет рассматриваться как ключевая. А "Салернитана" 20-ая в десяти очках позади него и 17-го места. Четвёртый главный тренер Стефано Колантуоно не проиграл в первом домашнем матче. Уже хотя бы что-то.
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