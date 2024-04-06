Семь европейских клубов хотят приобрести защитника сборной Италии. Торино требует 40 миллионов

Центральный защитник сборной Италии и Торино Алессандро Буонджорно находится на радаре большого количества европейских клубов. Об этом сообщает Николо Скира.

За ним следят три клуба из Серии А – "Милан", "Интер" и "Наполи", три английских коллектива – "Тоттенхэм", "Ньюкасл" и "Челси", а также испанский "Атлетико" Мадрид.

"Торино" хочет выручить за продажу футболиста 40 миллионов евро.

Буонджорно – воспитанник академии "быков". В текущем сезоне на его счету 22 матча в рамках Серии А, в которых он записал на свой счет три гола, один ассист и семь желтых карточек.

Кроме этого в активе защитника три поединка в составе сборной Италии, в том числе все 90 минут в матче последнего тура отбора на Евро-2024 против Украины.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 30 миллионов евро.