  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аллегри: Хотим владеть мячом 90 минут, наносить 30 ударов, но в футбол играют две команды
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аллегри: Хотим владеть мячом 90 минут, наносить 30 ударов, но в футбол играют две команды

Италия

Наставник "Юве" отреагировал на критику подопечных

Аллегри: Хотим владеть мячом 90 минут, наносить 30 ударов, но в футбол играют две команды

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал игру команды в матче 31-го тура Серии А с "Фиорентиной" (1:0).

"Мы каждый день работаем над тем, чтобы становиться лучше. Есть и психологические моменты, ведь мы давно не выигрывали в Серии А. В первом тайме для нас не было угрозы. Три гола не были засчитаны из-за сантиметрового офсайда, затем мы создавали моменты и во втором тайме. Нам удалось добыть вторую подряд сухую победу - это прогресс.

В футболе есть две команды в двух разных футболках: мы — в бело-чёрных, они — в фиолетовых. Мы хотим владеть мячом на протяжении 90 минут, наносить 30 ударов по воротам, но не думаю, что кто-то сможет сделать это даже во сне. Мы знаем, каковы наши ограничения. На данном этапе сезона самое главное – результат.

К перерыву мы должны были вести со счетом 2:0, но мы не забили второй гол, и то, что "Фиорентина" стала биться, было неизбежно. У нас было несколько возможностей в контратаках, которыми мы могли бы распорядиться лучше", — приводит слова Аллегри Football Italia.

Отметим, что в поединке против "фиалок" Ювентус владел мячом всего 25,3% времени, во втором тайме – 16,4%.

По теме
yellow-arrow
Удинезе - Интер. Анонс и прогноз матча Серии А на 08.04.2024
yellow-arrow
Серия А. Ювентус - Фиорентина 1:0. От дна к победной классике за восемь дней
yellow-arrow
Серия А. Неудачи Болоньи и Аталанты в гостях у аутсайдеров, Наполи просыпается в Монце
Массимилиано Аллегри Серия А Фиорентина (Флоренция) Ювентус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Italia
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости