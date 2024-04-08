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Аллегри: Хотим владеть мячом 90 минут, наносить 30 ударов, но в футбол играют две команды
Наставник "Юве" отреагировал на критику подопечных
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал игру команды в матче 31-го тура Серии А с "Фиорентиной" (1:0).
"Мы каждый день работаем над тем, чтобы становиться лучше. Есть и психологические моменты, ведь мы давно не выигрывали в Серии А. В первом тайме для нас не было угрозы. Три гола не были засчитаны из-за сантиметрового офсайда, затем мы создавали моменты и во втором тайме. Нам удалось добыть вторую подряд сухую победу - это прогресс.
В футболе есть две команды в двух разных футболках: мы — в бело-чёрных, они — в фиолетовых. Мы хотим владеть мячом на протяжении 90 минут, наносить 30 ударов по воротам, но не думаю, что кто-то сможет сделать это даже во сне. Мы знаем, каковы наши ограничения. На данном этапе сезона самое главное – результат.
К перерыву мы должны были вести со счетом 2:0, но мы не забили второй гол, и то, что "Фиорентина" стала биться, было неизбежно. У нас было несколько возможностей в контратаках, которыми мы могли бы распорядиться лучше", — приводит слова Аллегри Football Italia.
Отметим, что в поединке против "фиалок" Ювентус владел мячом всего 25,3% времени, во втором тайме – 16,4%.
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