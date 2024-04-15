Аталанта - Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Лишь одна команда Топ-9 Серии А победила в 32-ом туре. Причем "Лацио" даже после этой победы не обошел "Аталанту" в турнирной таблице. Да, "Роме" ещё нужно будет доиграть свой матч, но в целом диспозиция для бергамцев более чем благоприятная. Они могут приблизиться к зоне Лиги Чемпионов. Но не отвлекутся ли на матч против "Ливерпуля" в Лиге Европы?

Серия А. 32-й тур

15 апреля. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки