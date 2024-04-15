  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Аталанта - Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аталанта - Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Италия

Аталанта - Верона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Аталанта - Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marius Becker/picture alliance

Новина українською

Лишь одна команда Топ-9 Серии А победила в 32-ом туре. Причем "Лацио" даже после этой победы не обошел "Аталанту" в турнирной таблице. Да, "Роме" ещё нужно будет доиграть свой матч, но в целом диспозиция для бергамцев более чем благоприятная. Они могут приблизиться к зоне Лиги Чемпионов. Но не отвлекутся ли на матч против "Ливерпуля" в Лиге Европы?

Серия А. 32-й тур
15 апреля. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Эллас Верона"

Главный арбитр: Юан Лука Сакки

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Аталанта - Верона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Фиорентина - Дженоа. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
yellow-arrow
Ответные матчи ¼ еврокубков, Эль-Класико и пять дней УПЛ. Расписание футбола на 15 – 21 апреля
yellow-arrow
Звезда Аталанты де Кетеларе высказался о своём будущем
смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости