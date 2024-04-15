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Аталанта - Верона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Серии А
Аталанта - Верона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.04.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marius Becker/picture alliance
Лишь одна команда Топ-9 Серии А победила в 32-ом туре. Причем "Лацио" даже после этой победы не обошел "Аталанту" в турнирной таблице. Да, "Роме" ещё нужно будет доиграть свой матч, но в целом диспозиция для бергамцев более чем благоприятная. Они могут приблизиться к зоне Лиги Чемпионов. Но не отвлекутся ли на матч против "Ливерпуля" в Лиге Европы?
Серия А. 32-й тур
15 апреля. 21:45. Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Эллас Верона"
Главный арбитр: Юан Лука Сакки
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